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Yeni Şafak: США могут прекратить военную помощь Украине

Yeni Şafak: США могут прекратить военную помощь Украине накануне контрнаступления ВСУ

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Shannon Stapleton/Reuters

Обозреватель Кадир Устун заявил в статье для Yeni Şafak, что после утечки секретных материалов Пентагона США начали переосмысливать ход военных действий на Украине, а президент страны Джо Байден под давлением может прервать военную помощь ВСУ.

«В связи с утечкой секретных документов в преддверии контрнаступления, которое ожидается весной, Вашингтон начал пересматривать отношение к ситуации на Украине», — сказано в статье.

Также, как пишет Устун, в США усиливается давление на администрацию Байдена, связанное с недовольством продолжающейся поддержкой Украины.

Ранее глава внешнеполитической службы Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз уже подготовил 16 тыс. военных Вооруженных сил Украины и передал Киеву 600 млн различных боеприпасов, включая ракеты.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик.

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