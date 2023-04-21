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Военный летчик объяснил, как боеприпас истребителя Су-34 мог упасть на Белгород

Заслуженный военный летчик России, генерал-майор Владимир Попов в интервью газете «Взгляд» назвал возможные причины падения боеприпаса Су-34 на Белгород. По его словам, скорее всего речь о конструкторско-производственных недочетах. Скорее всего, самолет летел над окраинами города, но при падении траектория бомбы изменилась и она угодила в жилой район, добавил эксперт.

«Нештатный сход авиационного боеприпаса — явление редкое. Как правило, это не зависит от летчика или от модели самолета. Вероятно, все дело в конструкторско-производственных недостатках конкретной машины. Точную причину подобного происшествия до окончания расследования назвать сложно», — сказал заслуженный военный летчик России, генерал-майор Владимир Попов.

Он предположил, что у самолета могли сойти подвесные баки или произошло замыкание электрической цепи, что привело к несанкционированному сбросу.

Ранее в Минобороны России сообщили, что повреждения домов в Белгороде связаны с нештатным сходом авиабоеприпаса с Су-34. В военном ведомстве отметили, что жертв в результате данного инцидента нет, ведется расследование.

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