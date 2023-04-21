Уральские конструкторы разработали первый в России реактивный дрон самолетного типа

Уральская компания «Беспилотные аппараты» представила на военной выставке на ВДНХ образец первого в России реактивного FPV-дрона-камикадзе самолетного типа К-5. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы сделали БПЛА (беспилотный летальный аппарат. — «Газета.Ru») реактивным для того, чтобы получить скорость. Возможности по маневрированию позволяют двигаться с такой скоростью. Кроме того, БПЛА оснащен искусственным интеллектом и компьютерным зрением, он работает в рамках тепловых сигнатур и в рамках образов», — сообщили представители компании.

В ближайшее время в компании планируют ввести корректировку инерциальной системы, что позволит полностью избавиться от использования радиоканалов. После вывода БПЛА в район нахождения цели, бортовая система сама выделит объект поражения.

Турбореактивная силовая установка дрона позволяет ему преодолевать расстояние до 90 километров после запуска и развивать скорость до 400 км/ч, крейсерская — 200 км/ч. Масса полезной нагрузки дрона составляет 6 кг. Дрон полностью состоит из российских компонентов, не считая двигателя.

В настоящий момент БПЛА проходит испытания, серийную линейку устройств на его основе представят в конце года.

Ранее американское издательство WP сообщало, что китайские военные готовят беспилотник-шпион, способный летать со скоростью в три раза быстрее звука.