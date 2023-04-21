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Военный эксперт раскрыл причину внезапных учений ВМФ России

Эксперт Святашов: внезапные учения ВМФ России были связаны с недружественным жестом Запада

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Виталий Аньков/РИА Новости

Внезапные учения ВМФ России в Тихом океане, где ситуация становится все напряженнее, являются ответом на недружественный жест Запада, заявил в эфире Tsargrad.tv вице-адмирал, начальник штаба Черноморского флота ВМФ России с 1992 по 1997 год Петр Святашов. Он отметил, что маневры проходили отдельно от Китая и не связаны с визитом в Москву министра обороны КНР Ли Шанфу, хотя его присутствие имело важное значение.

«Америка направила в Австралию четыре атомные лодки. Австралия не является атомной державой, но оружие Судного дня Вашингтон туда перебросил. Это прежде всего угроза Китаю и нашим силам. Когда произошла смычка Пекина и Москвы, страны НАТО решились на такой шаг, чтобы обеспечить противовес. Поэтому наш флот провел учения и показал, что мы можем обнаруживать подобные атомные подводные лодки, что у нас есть силы и средства, чтобы реагировать, если придется», — объяснил Святашов.

Ранее сообщалось, что во время учений Тихоокеанского флота впервые была проверена обновленная система обороны Камчатки.

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