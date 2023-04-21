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РИА Новости: о полном окружении ВСУ в Артемовске речь пока не идет

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Евгений Биятов/РИА Новости

Говорить о полном окружении группировки Вооруженных сил Украины в Артемовске (украинское название — Бахмут) пока рано, заявил собеседник РИА Новости, находящийся в городе.

«На данный момент ни о каком полном окружении украинской группировки в Бахмуте речи не идет», — сказал он.

По его данным, в настоящее время идут ожесточенные бои в лесопосадках возле трассы, связывающей город и населенный пункт Хромово. Тем не менее, указал собеседник СМИ, украинцам «становится все сложнее и сложнее снабжать свою группировку» в Артемовске.

Ранее в сети появилось видео, на котором украинский военнослужащий запечатлел многоэтажный дом в Артемовске, превращенный ВСУ в крепость. Военкоры сообщают, что большинство домов в городе укреплены таким же образом.

Советник врио главы Донецкой народной республики Ян Гагин сообщал 19 апреля, что силы ЧВК «Вагнер» контролируют около 90% города.

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