Советник Пушилина Гагин заявил о взятии силами ВС РФ в котел группировки ВСУ в Артемовске

Советник временно исполняющего обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина Ян Гагин заявил, что группировка Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Артемовске (украинское название — Бахмут) взята в котел. Об этом сообщает ТАСС.

«Бойцы ЧВК «Вагнер» вышли к дороге Артемовск — Часов Яр, по которой шло снабжение группировки ВСУ. Под контроль взято несколько сотен метров, что делает невозможным снабжение гарнизона [ВСУ]», — рассказал Гагин.

По мнению эксперта, теперь «крышка котла, по сути, захлопнулась».

Ранее в Telegram-канале «Военкоры Русской Весны» появилось сообщение о том, что бойцы ЧВК «Вагнер» перерезали «дорогу жизни» Вооруженных сил Украины в Артемовске.

В публикации отмечается, что для украинской стороны ситуация на данном направлении является «крайне тяжелой», а бойцы частной военной компании «Вагнер» расширяют плацдарм и отражают контратаки ВСУ.

Аналитики считают, что российская сторона ведет бои в лесополосе, примыкающей и пересекающей трассу О-0506.