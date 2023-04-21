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СБР Судана согласились на гуманитарное перемирие на 72 часа

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Reuters

Силы быстрого реагирования (СБР) Судана согласились на гуманитарное перемирие на 72 часа, начиная с 7:00 мск, сообщает Reuters.

«Перемирие совпадает с благословенным Ид аль-Фитром... чтобы открыть гуманитарные коридоры и эвакуировать граждан и дать им возможность встретиться со своими семьями», — указано в сообщении.

В пятницу, 21 апреля, отмечается Ид аль-Фитр (также известен как Ураза-байрам) — исламский праздник, отмечаемый в честь окончания поста в месяц Рамадан.

Ранее госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен переговорил с главкомом Вооруженных сил Судана Абделем Фаттахом Бурханом и главой Сил быстрого реагирования страны (СБР) Мухаммедом Дагло.

Конфликт между ВС Судана во главе с фактическим лидером страны, командующим армией Абдель Фаттахом аль-Бурханом и командующим Силами быстрого реагирования Мухаммедом Хамданом Дагало, перешел в открытую фазу утром 15 апреля.

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