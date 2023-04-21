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Трамп связал вывод американских войск из Афганистана с началом спецоперации на Украине

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Rahmat Gul/AP

Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп связал вывод американских войск из Афганистана с началом спецоперации на Украине, сообщает YouTube-канал Full Send Podcast.

«Я думаю, то, как мы покинули Афганистан, стало самым позорным моментом в истории нашей страны. Когда (президент РФ Владимир) Путин и (лидер КНР) Си (Цзиньпин) увидели нашу некомпетентность и что мы не знаем, что делаем, это подстегнуло идти и действовать на Украине», — заявил Трамп.

Экс-президент Соединенных Штатов продолжает утверждать, что при его администрации конфликт на Украине и якобы угрозы Китая Тайваню были бы невозможны.

Ранее бывший американский госсекретарь Хиллари Клинтон заявила, что экс-президент США Дональд Трамп не имеет шансов вернуться в Белый дом, а нынешнему главе администрации Джо Байдену по силам победить любого кандидата от Республиканской партии.

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