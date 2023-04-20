Министр обороны Испании Роблес объявит о передаче Украине средств для морской обороны

Руководитель Министерства обороны Испании Маргарита Роблес объявит о поставке Украине средств для «обеспечения защиты на море» во время заседания контактной группы на американской авиабазе «Рамштайн» в Германии, 21 апреля. Об этом сообщается на сайте испанского оборонного ведомства.

В публикации отмечается, что в рамках заседания Роблес подтвердит меры гуманитарной и медицинской помощи, которые продолжает оказывать министерство обороны, и объявит о новых поставках.

В ведомстве подчеркнули, что новые поставки будут направлены на усиление ВСУ в области бронетехники и защиты сухопутных войск, средств ПВО и обеспечения защиты на море. Последний пункт считается ключевым, чтобы обеспечить безопасность «зеленого» морского маршрута, позволяющий вывозить украинское зерно через Черное море.

Ранее первый заместитель министра обороны Украины Александр Павлюк заявил, что системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot из США, Нидерландов и Германии уже прибыли в страну.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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