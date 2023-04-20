Минцифры не подтвердило данные о рассылке электронных повесток через Госуслуги

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (Минцифры РФ) опровергло информацию о рассылке повесток для явки в военкоматы через интернет-портал Госуслуги. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Минцифры не подтверждает появившуюся в СМИ информацию о планах в отдельных регионах рассылать электронные повестки через Госуслуги», — говорится в сообщении.

Отмечается, что для направления повесток в электронном виде через данный сервис необходимо принятие отдельного нормативного акта, который еще не принят.

20 апреля главный военный комиссар Санкт-Петербурга Сергей Качковский сообщил, что в городе в рамках весеннего призыва в тестовом режиме стартовала рассылка электронных повесток. Он пояснил, что электронные повестки приходят в личный кабинет на Госуслугах, кроме этого прорабатывается возможность оповещений через СМС-сообщения.