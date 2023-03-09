«Зеркало недели»: в трех городах Украины произошли взрывы

Взрывы произошли в украинских городах Днепр (Днепропетровск. — «Газета.Ru»), Луцк и Ровно. Об этом сообщает украинское издание «Зеркало недели».

По его данным, сначала взрывы прозвучали в Днепре, а после в Луцке и Ровно.

Ранее сообщалось, что воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины в ночь на 9 марта. До этого сирены сработали на востоке страны и Киеве.

10 октября Вооруженные силы России начали наносить ракетные удары по инфраструктуре Украины. Как заявил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима. В частности, он упомянул атаку на Крымский мост.

24 февраля 2022 года Путин сообщил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.