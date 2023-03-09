Боррель: министры обороны стран ЕС согласились поставить Украине «оставшиеся боеприпасы»

Министры обороны стран ЕС согласились с необходимостью немедленных поставок Киеву артиллерийских боеприпасов из оставшихся запасов на европейских складах. Об этом пишет РБК со ссылкой на заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля по итогам неформальной встречи глав оборонных ведомств в Стокгольме.

На срочные поставки, указал Боррель, ЕС готов выделить €1 млрд из Европейского фонда мира.

По его словам, речь идет о первом этапе поставок. Боррель не назвал сумму для второго этапа, но указал, что это тоже «значимая цифра».

Глава внешнеполитической службы Евросоюза, подводя итоги совещания по поставкам боеприпасов на Украину в Стокгольме, признался в том, что он предпочел бы обсуждать мирные переговоры, а не поставки вооружений. Ранее Боррель предложил выделить миллиард евро из европейского фонда мира для удовлетворения немедленных потребностей Вооруженных сил Украины в боеприпасах.