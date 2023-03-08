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Министр обороны Нидерландов Оллонгрен призвала к ускоренной поставке боеприпасов Киеву

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Unsplash

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен призвала организовать встречу для ускоренной поставки Украине боеприпасов. Об этом Оллонгрен написала в своем аккаунте в Twitter.

«Украине срочно нужны боеприпасы... В Стокгольме я призвала к скорейшей встрече с представителями европейской оборонной промышленности для ускоренной поставки большего количества боеприпасов», — сообщила Оллонгрен.

Власти Нидерландов анонсировали помощь Украине в 2023 году на €2,5 млрд.

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель подвел итоги совещания по поставкам боеприпасов на Украину в Стокгольме признанием в том, что он предпочел бы обсуждать мирные переговоры, а не поставки вооружений.

Ранее Боррель предложил выделить миллиард евро из европейского фонда мира для удовлетворения немедленных потребностей Киева в боеприпасах. Он отметил, что рассчитывает, что решение по этому вопросу будет принято на очередной встрече глав МИД и Минобороны стран ЕС 20 марта.

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