Российские войска за минувшие сутки уничтожили до 65 украинских военных на Южно-Донецком и Запорожском направлениях, сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, вместе с живой силой были уничтожены один танк, две боевые бронемашины и гаубица «Мста-Б».

Удары наносились под Угледаром, Павловкой, Новоселовкой в Донецкой народной республике и под Новоданиловкой в Запорожской области.

Ранее в ведомстве сообщали, что за сутки уничтожены более 180 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Донецком направлении. Также были подбиты два танка, три боевые машины пехоты, пять автомобилей, самоходная гаубица «Акация» и самоходная гаубица «Гвоздика».

Также за минувшие сутки украинские войска потеряли до 130 человек на Краснолиманском направлении. ВСУ потеряли также две боевые машины пехоты, три бронированных автомобиля, три машины и самоходную гаубицу «Гвоздика».