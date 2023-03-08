Economist: Киев готовится к крупному наступлению, получив 40% обещанной помощи от США

Украина готовится к большому наступлению, на это в том числе указывает то, что за последние три месяца Киев получил 40% обещанной военной помощи от США. Об этом сообщает The Economist.

Отмечается, что резкий рост военной помощи начался в январе этого года. По расчетам главнокомандующего украинскими Вооруженными силами Валерия Залужного, этого хватит на три новых корпуса по шесть бригад численностью в 20 тысяч человек, говорится в статье.

«В то время как все внимание сейчас приковано к битве за восточный город Бахмут (Артемовск. — прим.), внимание вскоре будет обращено на ожидаемое контрнаступление, которое может начаться уже в апреле», — пишет The Economist.

Поворотным моментом издание называет 20 января. Тогда на восьмом заседании Контактной группы по обороне Украины было принято решение нарастить вооружение украинской армии к концу марта.

Поставки вооружений, согласованные в ФРГ только в январе, составляют две трети от общего количества, отправленного Украине за весь 2022 год, указано в материале.

Ранее министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу заявил, что Запад в рамках американской стратегии «сломить Россию силой оружия» наращивает поставки оружия Киеву, однако, по его словам, это не приводит к успехам Украины на поле боя.