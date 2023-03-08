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В Крыму рассказали, что может дать гарантии безопасности полуострову и новым регионам РФ

В Крыму связали безопасность России с лишением Украины выхода к Черному морю

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Глава парламента Крыма Владимир Константинов считает, что дать гарантии безопасности полуострову и новым регионам Российской Федерации может лишение Украины выхода к Черному морю. Таким мнением Константинов поделился в беседе с РИА Новости.

«Нам из Крыма видится, что демилитаризация без взятия под контроль Одессы и лишения Украины выхода к Черному морю будет неполной. Никакой другой вариант не даст гарантированной безопасности ни нам, ни новым регионам России», — сказал он.

Глава крымского парламента отметил, что другим разделительным рубежом является река Днепр.

«На обоих берегах реки расположено несколько больших городов: Запорожье, Днепр, тот же Киев. Резать эти агломерации демаркационными линиями — не наш метод, поэтому все эти города нужно забирать. Таким образом, намечается линия «Киев — Одесса», к востоку от которой мы никому ничего оставлять не имеем права. Дальше — как получится», — пояснил Константинов.

Ранее Владимир Константинов заявлял, что расширение границ специальной военной операции до Одессы сможет гарантировать безопасность российского полуострова.

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