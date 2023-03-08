В «Росэнергоатоме» заявили о планах Киева по захвату Запорожской АЭС

Советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявил, что Киев не отступился от своего замысла захватить Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Его слова приводит ТАСС.

«Украина <...> продолжает готовить операцию по силовому захвату ЗАЭС», — пояснил советник.

Он подчеркнул, что в течение последних трех месяцев Вооруженные силы Украины (ВСУ) не стреляют по этой атомной станции лишь из-за поменявшейся боевой тактики.

Ранее Карчаа сообщал, что желания украинских властей ввести на Запорожскую АЭС миротворцев и взять ее силой исключают друг друга. По его словам, «неадекватность Киева» мешает запустить реакторы Запорожской АЭС.

Карчаа ранее предположил, что переговоры по созданию безопасной зоны вокруг ЗАЭС могут быть очередной попыткой выиграть время для подготовки Украины к дальнейшим боевым действиям.