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Белгородский губернатор Гладков отреагировал на обращение с жалобой от мобилизованных

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Виталий Невар/РИА Новости

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что встретился с родственниками мобилизованных жителей региона, которые пожаловались на перевод в штурмовую бригаду.

Как рассказал губернатор, ранее в социальных сетях появилось видеообращение мобилизованных белгородцев, которые проходят службу в Донецкой народной республике. Он отметил, что приезжал к ним в Курск еще во время боевого слаживания.

«Сегодня вместе с военным прокурором 56-й военной прокуратуры гарнизона встретились с их родственниками. Постарались успокоить. Все необходимые запросы в Министерство обороны РФ и в военную прокуратуру сделаны», — написал Гладков.

По его словам, 7 марта он направит белгородским военным своего представителя. Он добавил, что всей информацией будут оперативно делиться с их родственниками, по возможности будет организован сеанс связи.

Ранее губернатор Оренбургской области Денис Паслер обратился в военную прокуратуру из-за жалоб мобилизованных.

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