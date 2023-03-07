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Глава офиса Зеленского Ермак сообщил о возвращении на Украину 130 военнопленных

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил в своем Telegram-канале, что в рамках обмена военнопленными с российской стороной в страну вернулись 130 украинцев.

«Очередной обмен пленными — нам удалось вернуть домой 130 наших людей — 126 защитников и 4 защитниц», — написал Ермак.

Он отметил, что среди них военнослужащие Вооруженных сил Украины, нацгвардейцы, пограничники и сотрудники государственной специальной службы транспорта.

По его словам, 87 возвращенных военных участвовали в боевых действиях в Мариуполе, а 71 — в «Азовстали».

Кроме того, были возвращены солдаты, взятые в плен в районе Бахмута (украинское название Артемовска) и Соледара. Всего 35 человек с Донецкого направления, добавил он.

7 марта Минобороны России сообщило о возвращении из украинского плена 90 российских военнослужащих. В министерстве рассказали, что военных доставят в Москву в подведомственные Минобороны медучреждения для лечения и реабилитации, где им также окажут психологическую помощь.

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