Вооруженные силы Украины (ВСУ) «держатся зубами» за Артемовск (украинское название Бахмут), поскольку город оттягивает на себя значительную часть российских войск и дает возможность подготовиться к весеннему наступлению. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv выразил военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов. Он напомнил, что в скором времени закончится обучение порядка 50 тыс. украинских солдат в западных странах, а также прибудут новые вооружения. При этом, по его словам, взятие под контроль населенного пункта военными РФ может сорвать планы Киева.

«Взятие Бахмута позволяет нашей армии двинуться на Славянск, либо пойти на юг, в сторону Макеевки, и дальше в сторону Угледара. И фактически сорвать будущее наступление, которое готовит киевский режим вместе с американцами. Поэтому бои за Бахмут — они, при всей кажущейся ограниченности, если смотреть на карту боевых действий, имеют важнейшее стратегическое значение», — объяснил Кнутов.

Он добавил, что в течение нескольких дней Вооруженные силы России смогут перерезать дороги, и Артемовск окажется в полном окружении.

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что в Артемовске идут тяжелейшие бои, в городе находятся 12-20 тыс. бойцов ВСУ.