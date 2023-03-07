Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Военный эксперт объяснил, почему ВСУ «держатся зубами» за Артемовск

Военный эксперт Кнутов: Артемовск оттягивает на себя значительные силы России

close
100%
Alex Babenko/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) «держатся зубами» за Артемовск (украинское название Бахмут), поскольку город оттягивает на себя значительную часть российских войск и дает возможность подготовиться к весеннему наступлению. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv выразил военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов. Он напомнил, что в скором времени закончится обучение порядка 50 тыс. украинских солдат в западных странах, а также прибудут новые вооружения. При этом, по его словам, взятие под контроль населенного пункта военными РФ может сорвать планы Киева.

«Взятие Бахмута позволяет нашей армии двинуться на Славянск, либо пойти на юг, в сторону Макеевки, и дальше в сторону Угледара. И фактически сорвать будущее наступление, которое готовит киевский режим вместе с американцами. Поэтому бои за Бахмут — они, при всей кажущейся ограниченности, если смотреть на карту боевых действий, имеют важнейшее стратегическое значение», — объяснил Кнутов.

Он добавил, что в течение нескольких дней Вооруженные силы России смогут перерезать дороги, и Артемовск окажется в полном окружении.

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что в Артемовске идут тяжелейшие бои, в городе находятся 12-20 тыс. бойцов ВСУ.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть