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В ЕС напомнили, что решение о поставках Киеву вооружения принимают страны союза

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Mindaugas Kulbis/AP

Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано в ходе брифинга напомнил, что страны Евросоюза самостоятельно принимают решение о поставках Киеву оружия, будь то танки или истребители. Его слова приводит РИА Новости.

Стано назвал совместные закупки боеприпасов одной из приоритетных тем, в поддержку Украины — приоритетной целью.

«В зависимости от того, что обсуждается странами: будь то танки или истребители, или что-то еще, в чем нуждается Украина, — решают, в конечном итоге, страны ЕС, что они поставляют, поскольку они имеют все полномочия принимать решения по поставках необходимого», — пояснил Стано.

Ранее министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу говорил, что Запад в рамках американской стратегии «сломить Россию силой оружия» наращивает поставки оружия Киеву, однако, по его словам, это не приводит к успехам Украины на поле боя. Поддержка Украины странами НАТО не приводит к успехам Вооруженных сил Украины на поле боя.

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