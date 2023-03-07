Польша планирует открыть цех по ремонту отправленных Киеву танков Leopard 2

Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что Варшава готова открыть сервисный центр по ремонту и обслуживанию отправленных Украине немецких танков Leopard 2, но для этого требуются запчасти. Об этом он сказал на брифинге, передает ТАСС.

По его словам, такой цех будет располагаться на заводе Bumar-Łabędy («Бумар-Лабенды») в Гливицах, где есть соответствующие условия для ведения такой деятельности. Блащак отметил, что проблему с запчастями может решить только оборонная промышленность Германии.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Блащак добавил, что вопрос с запчастями для танков он планирует поднять на встрече в Стокгольме с немецким коллегой Борисом Писториусом.

«Рассчитываю, что дойдет до перелома и министр Писториус доведет до того, что немецкая оборонная промышленность начнет производство запчастей», — сказал польский министр.

Ранее представитель Министерства обороны ФРГ Арне Коллатца заявил, что точных планов по поставкам танков Leopard 2 Украине все еще нет, в Германии обучаются украинские танковые бригады для согласованного количества боевых машин.