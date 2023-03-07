Глава Пентагона Ллойд Остин прибыл с необъявленным визитом в Ирак

Глава Пентагона Ллойд Остин 7 марта прибыл с необъявленным визитом в Ирак. Об этом сообщает Reuters.

«Приземлились в Багдаде. Я прибыл сюда, чтобы подтвердить стратегическое партнерство США и Ирака по мере продвижения к более безопасному, стабильному и суверенному Ираку», — написал Остин на своей странице в Twitter.

20 марта 2003 года США и их союзники начали военную операцию в Ираке под названием «Иракская свобода». Ее начали с целью свержения президента страны Саддама Хусейна.

Таким образом, министр обороны США Остин прибыл в Ирак незадолго до 20-летия американского вторжения в эту страну. Остин также участвовал в той операции, на тот момент он являлся помощником командира пехотной дивизии.

4 марта стало известно, что председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли совершил необъявленный визит на американскую военную базу в Сирии. По информации Reuters, в рамках поездки Милли дал оценку многолетним усилиям США по борьбе с террористическими группировками на территории Сирии, а также мерам защиты американских военнослужащих в арабской республике.