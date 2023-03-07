Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Глава Пентагона Ллойд Остин прибыл с необъявленным визитом в Ирак

Глава Пентагона Ллойд Остин 7 марта прибыл с необъявленным визитом в Ирак. Об этом сообщает Reuters.

«Приземлились в Багдаде. Я прибыл сюда, чтобы подтвердить стратегическое партнерство США и Ирака по мере продвижения к более безопасному, стабильному и суверенному Ираку», — написал Остин на своей странице в Twitter.

20 марта 2003 года США и их союзники начали военную операцию в Ираке под названием «Иракская свобода». Ее начали с целью свержения президента страны Саддама Хусейна.

Таким образом, министр обороны США Остин прибыл в Ирак незадолго до 20-летия американского вторжения в эту страну. Остин также участвовал в той операции, на тот момент он являлся помощником командира пехотной дивизии.

4 марта стало известно, что председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли совершил необъявленный визит на американскую военную базу в Сирии. По информации Reuters, в рамках поездки Милли дал оценку многолетним усилиям США по борьбе с террористическими группировками на территории Сирии, а также мерам защиты американских военнослужащих в арабской республике.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть