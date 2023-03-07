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Палата общин Британии заявила об опасно низком уровне готовности армии из-за Украины

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Reuters

Неспособность пополнить свои запасы вооружения из-за военной помощи украинской армии и кадровый голод подрывают боеготовность британской армии и ее способность отвечать на угрозы. Об этом говорится в отчете комитета по обороне Палаты общин Великобритании, передает РИА Новости.

В документе отмечается, что Соединенное Королевство и союзники по Североатлантическому альянсу сократили свои запасы вооружений до «опасно низкого уровня».

«Неспособность пополнить запасы ставит под угрозу не только нашу способность пополнять запасы Украины, но и противостоять любой угрозе нашей собственной безопасности», — отметили в Палате общин.

Там призвали Минобороны страны разработать план для восстановления оборонно-промышленного потенциала Великобритании, срочного пополнения армейских арсеналов, а также решения проблемы нехватки кадров в армии.

Ранее командующий сухопутными войсками Великобритании и глава Генштаба генерал Патрик Сандерс сообщил, что подаст в отставку в случае, если Министерство обороны продолжит сокращать бюджет армии.

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