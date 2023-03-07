Командир с позывным «Игнат»: дивизион «Корса» отрезает ВСУ в Авдеевке от путей снабжения

Командир взвода с позывным «Игнат» заявил в беседе с РИА Новости, что реактивный дивизион «Корса» отрезает части Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Авдеевке в Донецкой народной республике (ДНР) от путей снабжения, чтобы вызвать снарядный голод и нехватку личного состава.

По словам этого военного, дивизион, в частности его подразделение, наносит огневое поражение по местам скопления резервов ВСУ и пунктам постоянной дислокации и накопления бронетехники противника.

Как рассказал «Игнат», из Константиновки осуществляются логистические поставки боеприпасов и личного состава, доставка резервов украинской армии на Авдеевское направление. Поэтому необходимо перерезать трассу из этого города, данное направление, отметил он.

«Так как сейчас распутица, плюсовая температура, в полях грязь, доставка БК (боекомплекта. — «Газета.Ru») идет только по твердому покрытию, по дорогам, по асфальту. Поэтому нам важно перерезать все эти коммуникации. Поэтому наша основная задача — установить полный огневой контроль над трассой, над всеми прилегающими дорогами», — указал командир взвода.

Ранее военный Вооруженных сил РФ с позывным «Саймон» сообщил, что штурмовики воздушно-космических сил (ВКС) России Су-25 сбросили на позиции противника в Авдеевке фугасные бомбы ФАБ-500.

По его словам, удар был нанесен на стратегически важной для взятия этого населенного пункта высоте, которая мешает продвижению российских штурмовых отрядов.