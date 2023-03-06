ТАСС: Франция планирует приобрести у Австралии порох для производства 155-мм снарядов

Франция планирует приобрести у Австралии порох для производства 155-мм снарядов, которые используются в поставляемых на Украину самоходных артиллерийских установках Caesar. Об этом журналистам сообщил глава генеральной дирекции по вооружениям Франции Эммануэль Шива.

Снаряды будет производить французская компания Nexter, а порох будет доставляться из Австралии, уточнил Шива.

Ранее министр обороны Франции Себастьян Лекорню в интервью изданию Parisien, что колесные танки AMX-10RC, которые Париж направил Украине, будут доставлены в конце следующей недели.

При этом Лекорню не уточнил количество танков, которое будет доставлено. Издание Forces Operations, ссылаясь на источники в армии, писало, что Киев получит 14 бронемашин.

Глава МО не исключил, что Франция, как и Великобритания, начнет обучать украинских пилотов.

Министерство иностранных дел Франции прокомментировало слова официального представителя МИД России Марии Захаровой по поводу поставок вооружений Украине и соответствующих слов французского президента Эммануэля Макрона.