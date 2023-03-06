Минобороны Тайваня зафиксировало приближение к острову 10 самолетов и четырех кораблей КНР

Минобороны Тайваня сообщило, что Вооруженные силы страны зафиксировали приближение к острову четырех кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК) и десяти летательных аппаратов. Об этом сообщается в Twitter ведомства, передает РБК.

По данным Минобороны, они были обнаружены около 6 часов утра (1:00 мск).

«Были обнаружены десять самолетов НОАК и четыре корабля ВМС НОАК вокруг Тайваня», — говорится в публикации.

Отмечается, что самолет Y-8 и беспилотный летательный аппарат большой дальности BZK-005 вошли в юго-западную опознавательную зону противовоздушной обороны полуострова. В ответ ВС Тайваня развернули самолеты, корабли и ракетные системы наземного базирования.

5 марта сообщалось, что тайваньские военные зафиксировали приближение к острову 13 самолетов ВВС армии Китая и трех китайских военных кораблей. Отмечалось, что корабли не пересекали так называемую срединную линию Тайваньского пролива. Военные полуострова подняли воздушный патруль и развернули зенитные ракетные комплексы.