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Глава МВД Белоруссии Кубраков: народным ополчением в республике будет руководить милиция

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Николай Петров (признан в РФ иностранным агентом)/БелТА/РИА Новости

Министр внутренних дел Белоруссии Иван Кубраков в эфире телеканала СТВ заявил, что народным ополчением в республике будет руководить милиция.

«Что касается ополчения, то сотрудники милиции будут непосредственно ими руководить», — сказал он.

Он добавил, что у местных органов власти будут списки с именами тех, кто захотел добровольно вступить в ополчение, каждый из них будет «проверен».

Министр добавил, что в Белоруссии не допустят повторения украинского опыта, когда «к магазинам подвозили ящики с оружием, и брали все, кто хотел».

Ранее глава ведомства сообщил, что белорусская оппозиция, которая находится за границей, собирается дестабилизировать ситуацию в Белоруссии, в том числе силовым путем, им готовы противостоять спецподразделения «Рысь».

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