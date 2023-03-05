Глава МВД Белоруссии Кубраков: народным ополчением в республике будет руководить милиция

Министр внутренних дел Белоруссии Иван Кубраков в эфире телеканала СТВ заявил, что народным ополчением в республике будет руководить милиция.

«Что касается ополчения, то сотрудники милиции будут непосредственно ими руководить», — сказал он.

Он добавил, что у местных органов власти будут списки с именами тех, кто захотел добровольно вступить в ополчение, каждый из них будет «проверен».

Министр добавил, что в Белоруссии не допустят повторения украинского опыта, когда «к магазинам подвозили ящики с оружием, и брали все, кто хотел».

Ранее глава ведомства сообщил, что белорусская оппозиция, которая находится за границей, собирается дестабилизировать ситуацию в Белоруссии, в том числе силовым путем, им готовы противостоять спецподразделения «Рысь».