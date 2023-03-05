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Рогов: ВСУ формируют ударную группировку для выхода к Азовскому морю

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Yevhenii Zavhorodnii/Reuters

Председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации региона Владимир Рогов заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) формируют ударную группировку с целью наступления на освобожденную часть Запорожской области. Так они хотят выйти к побережью Азовского моря. Об этом он сказал в интервью РИА Новости.

«Режим Зеленского формирует группировку для наступления на южном направлении. Речь идет о подготовке весеннего наступления на освобожденную часть Запорожской области с выходом к побережью Азовского моря. Основная задача — рассечь нашу группировку и перерезать сухопутный коридор в Крым», — сказал он.

Рогов отметил, что резервы ВСУ пытаются концентрироваться в основном в Днепропетровской области, но при этом они располагаются и в оккупированной украинской армией части Запорожской области Российской Федерации.

«Туда уже перебросили порядка 12 тыс. человек. Велика вероятность, что боевики Зеленского пойдут в наступление в конце марта — в начале апреля», — заключил председатель движения «Мы вместе с Россией».

Ранее Владимир Рогов заявил, что командование ВСУ перебросило в подконтрольную Киеву часть Запорожской области около 3,5 тыс. военнослужащих, прошедших обучение в Великобритании.

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