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В Донбассе сделали звонницу из гильз снарядов ВСУ

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Михаил Терещенко/ТАСС

Донецкий кузнец Виктор Михалев сделал звонницу из гильз снарядов ВСУ 152-го калибра из Мариуполя. Об этом сообщает РИА Новости.

Четыре гильзы обрезаны таким образом, чтобы при ударе на них можно было получать звуки разной высоты. В гильзы установлены стойки звонницы. Мужчина попросил привести гильзы из города своего друга, принимавшего участие в боях в городе. Михалев намерен установить звонницу в церкви или часовне. Мастер известен тем, что создает свои работы из осколков мин, гильз и оружия.

«Эти снаряды несли нам гибель, это враги стреляли по нам, возможно, кто-то погиб. Но я решил, что может быть, получится извлечь что-то хорошее из этих гильз», — объяснил свою задумку Михалев.

1 марта 2023 года кузнец завершил работу над изображением «горловской мадонны» — погибшей в Горловке 23-летней Кристины Жук и ее дочери Киры, которой на момент смерти было 10 месяцев.

Ранее в ДНР заявили, что украинские военные обстреляли Донецк и Горловку.

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