Премьер Латвии Кариньш назвал поставки Украине боевых самолетов вопросом времени

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что поставки Украине Западом боевых самолетов являются вопросом времени. Об этом он заявил в интервью Spiegel.

«Поставка боевых самолетов — это всего лишь вопрос времени. Я не понимаю, почему Запад не должен поставлять истребители», — сказал латвийский премьер.

Он отметил, что если у Киева существует необходимость в боевых самолетах, то он должен их получить. По его словам, Латвия бы передала Украине танки и самолеты, если бы они у нее были.

Также он добавил, что Украина должна стать членом Евросоюза при выполнении всех условий вступления.

Ранее Кариньш заявлял, что поддерживает курс Украины на евроатлантическую интеграцию. По его словам, Киев должен двигаться в сторону не только вступления в Евросоюз, но и в военный блок НАТО.