Губернатор Развожаев: тренировки с участием ПВО проходят в Севастополе

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что учения сил противовоздушной обороны проходят в Севастополе. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, тренировки начались в 11.00 и продолжатся в течение дня. Он призвал жителей города не волноваться из-за громких звуков.

Ранее Развожаев заявил о намерении принять дополнительные меры безопасности в городе после событий в Брянской области. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале по итогам заседания правительства.

Оперативный штаб для обсуждения дополнительных мер безопасности планируют собрать в ближайшее время, отметил губернатор.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что количество мирных жителей, погибших в результате действий диверсионно-разведывательной группы в Климовском районе, увеличилось до двух.

Утром 2 марта Богомаз сообщил, что с Украины на территорию Брянской области проникла ДРГ. По его словам, диверсанты обстреляли автомобиль, в результате чего погиб взрослый и был ранен ребенок — его госпитализировали.