Секретарь берлинского отделения Немецкой коммунистической партии Штэфан Эрнст Зигфрид Натке рассказал в интервью РИА Новости о широком недовольстве отправкой военной помощи Украине в Германии.

Заявление было сделано политиком во время поездки в Донбасс с гуманитарной помощью. Вместе с ним в Россию приехали другие европейские журналисты и политики, чтобы ознакомиться с ситуацией лично.

«В Германии опросы людей показывают, что более 70% не одобряют отправку оружия на Украину. Потому что многим людям не нравится любая война. А больше оружия — это больше войны, это совершенно понятно, больше смертей и больше огня», — заявил политик.

По словам Натке, правительство Германии контролируется крупным капиталом, которому выгодны поставки оружия Киеву.

Немецкий политик также заявил, что Джо Байден смог сделать то, что хотел сделать Дональд Трамп, путем подрыва «Северных потоков» — привел к увеличению цен на газ в Европе на 260% и вынудил закупать американский газ по высоким ценам.

Ранее сообщалось, что опрос граждан Германии показал, что свыше 20% немцев готовы покинуть ФРГ в случае войны.