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В Австралии заявили о риске потерять суверенитет из-за США

Экс-премьер Австралии: страна рискует утратить суверенитет из-за покупки подлодок у США

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ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бывший премьер-министр Австралии Малколм Тёрнбулл выразил мнение, что покупка у США атомных подводных лодок класса Virginia («Вирджиния»), анонсированная Канберрой летом 2022 года, ознаменует отказ страны от национального суверенитета. Об этом он написал в своем Twitter.

«В Австралии почти полностью упускается из виду тот факт, что у Канберры не будет возможности эксплуатировать и обслуживать купленные у США атомные подводные лодки без надзора американских ВМС. Это, безусловно, станет отречением от австралийского суверенитета, на которое пошло правительство [Скотта] Моррисона (премьер Австралии с августа 2018-го по май 2022 года. — «Газета.Ru») и которое, по всей видимости, также уже одобрено и принято действующими властями», — заявил Тёрнбулл.

Ранее сообщалось, что Минобороны Австралии грозит разорение из-за расходов на американские атомные подлодки, которые будут куплены вместо более дешевых французских в рамках образованного в прошлом году с США и Великобританией союза AUKUS. Об этом писала газета The Guardian со ссылкой на отчет Австралийского института стратегической политики (ASPI), сделанный по заказу военного ведомства.

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