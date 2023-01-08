Минобороны показало кадры с возращением 50 российских военных из плена ВСУ

Российское Минобороны опубликовало видео возвращения 50 российских военных из плена Вооруженных сил Украины.

«8 января текущего года в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 50 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность», — рассказали в ведомстве.

В МО добавили, что освобожденных мужчин самолетами военно-транспортной авиации ВКС РФ доставят в Москву для прохождения и реабилитации в ведомственных медучреждениях. Военные заверили, что им окажут всю необходимую медицинскую и психологическую помощь.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в декабре 2022 года были возвращены около 200 попавших в плен российских военнослужащих.

31 декабря Минобороны сообщило о возвращении из плена 82 российских военных.