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МО Белоруссии анонсировало учения с РФ на всех аэродромах и полигонах

МО Белоруссии сообщило о проведении летно-тактических учений с РФ с 16 января по 1 февраля

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Reuters

Минобороны Белоруссии сообщило в Telegram-канале, что страна с 16 января по 1 февраля проведет с Россией совместные летно-тактические учения.

«С 16 января по 1 февраля 2023 года пройдут совместные летно-тактические учения с авиационными подразделениями вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации, входящими в состав авиационного компонента РГВ (с)», — сказано в сообщении.

Отмечается, что в ходе проведения учений будут задействованы все аэродромы и полигоны ВВС и ПВО белорусских вооруженных сил.

Также, по данным ведомства, в Белоруссию 8 января прибыла авиационная составляющая военно-космических сил ВС РФ.

Ранее заместитель министра обороны Белоруссии Андрей Жук заявил о готовности совместной с РФ группировки войск к защите Союзного государства.

Он рассказал о том, что военнослужащие прошли процесс слаживания, провели боевые стрельбы и тактические учения. Упор делался на одиночную подготовку солдат и офицеров, инженерную подготовку и умению оказать первую медицинскую помощь, отметил замминистра.

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