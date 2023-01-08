МО РФ: ВСУ обстреливали населенные пункты во время объявленного Россией прекращения огня

Минобороны России сообщило, что Вооруженные силы Украины продолжали обстреливать населенные пункты во время объявленного РФ прекращения огня, в том числе на Соледарском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Об этом говорится в сводке ведомства.

«На Соледарском, Авдеевском и Марьинском направлениях противник применял крупнокалиберную артиллерию для ведения обстрелов 155 раз», — сказано в сообщении.

Отмечается, что украинские военные выпустили более 160 крупнокалиберных снарядов и 20 снарядов реактивных систем залпового огня по жилым кварталам Донецка.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что истребительная авиация воздушно-космических сил России за сутки сбила пять самолетов воздушных сил Украины.

По его словам, ВС РФ сбили истребители ВСУ Су-27 и Су-24 в Харьковской области и два самолета Су-25 — в Николайполье и Новом Донбассе.