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Азербайджанские солдаты прибыли в Турцию на учения «Зима-2023»

Военнослужащие азербайджанской армии прибыли в Турцию для участия в учениях «Зима-2023». Об этом сообщает информагентство Trend со ссылкой на министерство национальной обороны Турции.

Количество личного состава и техники, прибывших на учения, не сообщается. На видео, опубликованном агентством, видна колонна техники, в которой замечен укрытый брезентом танк, установленный на грузовую колесную платформу.

Кроме того, показана церемония передачи флага Турции азербайджанским военным, которые, в свою очередь, вручают турецким коллегам флаг своей страны.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что в 2022 году Турция и Азербайджан провели 12 совместных учений. По его словам, благодаря учениям обе страны повысили свои военные возможности.

В начале декабря 2022 года азербайджанские и турецкие военные провели совместные учения в Баку и трех районах Азербайджана — Астаринском, Джебраильском и Имишлинском.

В учениях был задействован личный состав различных видов войск, боевая и инженерно-саперная техника, а также военная авиация двух стран, которые совместно выполняют различные учебно-боевые задачи.

В частности, отрабатывается применение артиллерии, авиации и других видов войск, наведение понтонных мостов через реки, а также высадка десанта в глубину условного противника.

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