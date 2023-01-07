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«Арменпресс»: Турция строит военную базу на горе Арарат

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armenpress.am

Турция строит военную базу на горе Арарат на границе с Арменией для борьбы с терроризмом. Об этом сообщает информагентство «Арменпресс» со ссылкой на турецкие СМИ.

По данным агентства, база будет иметь модульную конструкцию и располагаться на высоте 2,1 тыс. метров над уровнем моря.

Ожидается, что турецкий объект оснастят современными технологиями наблюдения ночного видения и автономными системами вооружения.

Гора Арарат перешла к Турции по Московскому договору 1921 года. Расстояние от подножья горы до столицы Армении Еревана составляет 39 км.

Ранее сообщалось, что Турция официально уведомила Армению об отмене запрета на грузовые авиаперевозки.

Пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян заявил, что страна ожидает воплощения в жизнь договоренности об обеспечении возможности для пересечения сухопутной границы Армении и Турции гражданами третьих стран.

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