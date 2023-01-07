В ДНР сообщили, что украинские военные второй раз за утро обстреляли Макеевку

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) второй раз за утро субботы, 7 января, нанесли удар по Макеевке в Донецкой народной республике, информировали в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. Об этом сообщает ТАСС.

По данным ведомства, украинские военные продолжили игнорировать инициативу РФ о начале действия режима прекращения огня на Рождество.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению <…> Макеевка (Кировский и Червоногвардейский районы)...» — пояснили в ДНР.

Поясняется, что украинские военные выпустили шесть снарядов калибром 155 мм.

Сведения о погибших, пострадавших, а также разрушениях при последних ударах украинских военных по Макеевке не приведены.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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