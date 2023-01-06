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Пригожин заявил о близости бойцов ЧВК «Вагнер» к взятию Соледара

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Телеграм-канал «РИА Новости»

Предприниматель, создатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин прокомментировал информацию о взятии под контроль российской армии города Соледар, передает пресс-служба компании «Конкорд» в соцсети «ВКонтакте».

«Да, бойцы ЧВК «Вагнер» и исключительно бойцы ЧВК «Вагнер» близки к взятию Соледара», — подчеркнул он.

При этом Пригожин попросил военных корреспондентов «не давать преждевременной информации» и не делать «невзвешенных заявлений», так как это «вредит наступлению».

Пригожин подчеркнул, что известит об «окончательном взятии Соледара».

Ранее офицер Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко сообщал, что часть мобилизованных военнослужащих Вооруженных сил Украины покидают Соледар и сдаются украинским силовикам в надежде получить не слишком суровое наказание.

Он также заявлял, что ВСУ получили подкрепление под Соледаром и украинское командование обеспокоилось из-за взятия под контроль российскими военными населенного пункта Яковлевка, расположенного северо-восточнее от Соледара.

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