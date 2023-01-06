Евгений Пригожин сравнил бои за Артемовск с Бородинским сражением и Куликовской битвой

Бизнесмен и основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин сравнил бои за город Артемовск (украинское название — Бахмут) с Бородинским сражением и Куликовской битвой. Слова предпринимателя приводит его пресс-служба в Telegram-канале.

«Бахмут сегодня — это место встречи двух войск. Как Куликово поле, Бородино и другие исторические примеры, где одна армия должна уничтожить другую», — заявил Пригожин.

По его мнению, российские силы успешно с этим справляются.

«Ведь недаром говорится: «Лучше проиграть сражение, чем потерять армию», — сказал бизнесмен.

Он считает, что для Вооруженных сил Украины (ВСУ) «это сейчас важнее».

Ранее Пригожин заявил, что в Артемовске украинские войска создали «пятьсот линий обороны», поэтому продвижение идет с большим трудом.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.