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Мирошник: Кременная уже несколько часов не обстреливается ВСУ после удара авиации России

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Алексей Куденко/РИА «Новости»

Бывший посол Луганской народной республики в России Родион Мирошник заявил, что украинские войска уже несколько часов не обстреливают Кременную после ударов российской авиации. Об этом сообщает ТАСС.

«Выследили и нанесли удар авиационный. После этого обстрелы Кременной прекратились. Там сейчас относительно тихо. На Кременском направлении сконцентрированы достаточно большие силы противника», — сказал экс-посол.

Он также отметил, что в предыдущие дни российские силы «продвинулись и заняли несколько важных тактических точек на Кременском направлении».

Накануне Мирошник заявлял, что система теплоснабжения Кременной может прийти в негодность из-за поврежденных в результате обстрелов газовых труб. По его словам, целые улицы остаются без газоснабжения.

До этого также он рассказывал, что сообщения украинских СМИ о взятии ВСУ города Кременная в Северодонецком районе ложны и являются «информационной атакой».

Ранее офицер Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко говорил, что Украина может перебрасывать американские реактивные системы залпового огня HIMARS на Кременское направление в Донбассе, что увеличивает риск удара по Луганску.

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