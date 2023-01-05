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Путин поручил ввести режим прекращения огня с 6 по 7 января в зоне СВО

Путин поручил ввести режим прекращения огня с 12:00 часов 6 января до 24:00 часов 7 января

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Евгений Биятов/РИА Новости

Президент России Владимир Путин поручил министру обороны РФ Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня с 12:00 часов 6 января до 24:00 часов 7 января по всей линии соприкосновения. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В Кремле уточнили, что президент принял во внимание призывы Патриарха Кирилла о режиме прекращения огня на Рождество.

«Поручаю Министру обороны Российской Федерации ввести с 12:00 6 января 2023 года до 24:00 7 января 2023 года режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также в Кремле призвали украинскую сторону объявить режим прекращения огня и дать возможность гражданам посетить рождественские службы, так как «в районах боевых действий проживает большое количество граждан, исповедующих православие».

Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призывал к рождественскому перемирию на Украине и в Донбассе.

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