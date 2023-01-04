Макрон анонсировал поставки бронемашин Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о том, что Париж поставит Киеву бронемашины AMX-10 RC. Об этом глава государства сказал в телефонной беседе с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает Reuters, ссылаясь на представителя Елисейского дворца.

По его словам, французский лидер принял решение «расширить военную помощь», которая уже оказывается Украине, согласившись на поставку данных бронеавтомобилей. Представитель Елисейского дворца не указал, сколько боевых машин планируется направить Киеву и когда это может случится.

Ранее Макрон заявил, что Франция передала Украине ракетные установки и системы противовоздушной обороны (ПВО) Crotale.

Он также рассказал, что вместе с министром вооруженных сил Франции Себастьеном Лекорню обсуждает новые поставки оружия и боеприпасов, запланированные на первый квартал 2023 года. Речь идет о самоходных артиллерийских установках (САУ) Caesar, которые Париж намерен взять из числа заказанных Данией.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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