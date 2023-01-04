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В Госдуме оценили вероятность второй волны мобилизации

Депутат Госдумы Гурулев заявил об отсутствии предпосылок для второй волны мобилизации

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Депутат комитета по обороне Госдумы Андрей Гурулев заявил об отсутствии предпосылок к новой волне мобилизации в ближайшие полгода. Об этом сообщает «Чита.Ру».

«Я не вижу необходимости в ближайшие полгода проводить очередной этап мобилизации», — сказал депутат.

По его словам, к таким шагам нет «предпосылок и условий» при том, что мобилизованные ранее еще не все начали участвовать в СВО.
«Ну и наша промышленность должна выйти на те рубежи, когда она будет в состоянии обеспечить очередную волну мобилизации».

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что разговоры о перестройке Вооруженных сил РФ, в частности об увеличении периода срочной службы, нужно вести после окончания специальной военной операции. Он указал, что на сегодняшний день достаточно шести месяцев для подготовки специалиста, который будет владеть любым образцом военной техники, а более простые специальности (стрелок, гранатометчик, помощник гранатометчика) осваиваются течение трех месяцев.

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Мобилизация в России
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