Путин: гиперзвуковой ракетный комплекс «Циркон» способен надежно защищать безопасность РФ

Президент России Владимир Путин заявил, что гиперзвуковой ракетный комплекс «Циркон» надежно защищает безопасность России, передает РИА Новости.

Как считает Путин, у «Циркона» нет аналогов в мире.

Путин в видеоформате принял участие в церемонии выхода на боевую службу фрегата «Адмирал Горшков», сообщается на сайте Кремля.

Отмечается, что судно оснащено гиперзвуковыми и крылатыми ракетами «Циркон».

«Циркон» — первая в мире гиперзвуковая крылатая ракета, способная на продолжительный полет с маневрированием в атмосфере. Она способна уничтожать и надводные, и наземные цели.

До этого сообщалось, что фрегат Северного флота «Адмирал Горшков» с гиперзвуковыми ракетами «Циркон» впервые возглавит постоянную оперативную группировку Военно-морского флота (ВМФ) России в Средиземном море.

Выход фрегата в море запланирован на январь 2023 года. Боевые задачи фрегат будет решать, имея на борту ракеты «Циркон».