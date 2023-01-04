Рогозин сообщил о гибели двух офицеров спецотряда «Царские волки» при ударе в Донецке

Два офицера спецотряда «Царские волки» Михаил Бридасов и Владимир Гусейнов погибли при ударе по гостинице в Донецке, во время которого пострадал бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, сообщает RT.

По словам Рогозина, еще четыре члена отряда получили тяжелые ранения.

Ранее экс-глава корпорации «Роскосмос», руководитель группы военных советников и научно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин опубликовал в соцсети «ВКонтакте» свое первое фото после операции.

22 декабря Рогозин получил ранение при обстреле в Донецке. В гостинице, попавшей под обстрел, он и еще несколько военных советников жили на протяжении последних месяцев. В Следственном комитете РФ заявили, что обстрел был совершен вооруженными украинскими формированиями. В результате обстрела погибли два человека.

Помощник рассказал, что Рогозин был контужен и получил осколочное ранение выше правой лопатки. Врачи в ДНР и Ростове-на-Дону не решились делать операцию, и Рогозина и еще двух человек перевезли в госпиталь в Москву.