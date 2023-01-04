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Губернатор Севастополя Развожаев сообщил о двух сбитых над морем беспилотниках

Губернатор Севастополя Развожаев сообщил о двух сбитых беспилотниках у аэродрома Бельбек

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев написал в своем Telegram-канале, что российские системы противовоздушной обороны сбили над морем два беспилотника в районе Бельбека.

«Утром системы ПВО сбили два БПЛА над морем в районе Бельбека», — указал губернатор, подчеркивая, что «все службы работают в штатном режиме».

2 января также сообщалось о работе систем противовоздушной обороны в регионе: были сбиты два беспилотника.

До 11 января в Севастополе действует высокий (желтый) уровень террористической опасности. Как отметили в севастопольской администрации, решение о продлении принято на основании информации правоохранительных органов о «сохраняющейся угрозе террористических актов».

29 декабря ряд российских регионов подвергся атакам беспилотников. В Брянской, Белгородской и Саратовской областях сработали системы противовоздушной обороны, которые сбили на подлете несколько дронов.

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