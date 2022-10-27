Российский носитель «Калибров» испытает вооружение на Балтике

Экипаж малого ракетного корабля «Град» проекта 21631 «Буян-М», который является носителем крылатых ракет «Калибр» и «Оникс», проводит проверку вооружения корабля в рамках ходовых испытаний на Балтике, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Балтийского флота.

«Личный состав корабля также проводит бросковые испытания комплекса ракетного оружия с целью проверки работоспособности систем и механизмов главного ударного оружия корабля», — говорится в сообщении.

Также экипаж корабля испытывает корабельные системы жизнеобеспечения, энергетики и живучести, вентиляции и кондиционирования, показатели скорости, маневренности и остойчивости «Града».

В августе сообщалось, что «Град» модернизируют с учетом опыта специальной военной операции на Украине.

Ранее в США заявили, что российские фрегаты проекта 22350 типа «Адмирал Горшков», которые оснастят гиперзвуковыми ракетами «Циркон», станут основой ВМФ в будущем.